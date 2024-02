Schottisches Hochland: Wo selbst Engel Whisky trinken

Es fliegt, es fliegt … das Eisen bei den berühmten Highland Games in Braemar.

Wenn es in Europas Süden heiß hergeht, dachten wir, probieren wir’s doch zur Abwechslung einmal mit dem kühlen Norden, genauer gesagt: mit Schottland im Nordwesten unseres Kontinents. Außerdem wollten die Damen unserer Reisegruppe immer schon wissen, was ein echter Schotte unter seinem karierten Rock trägt. Um das Ergebnis der Recherche gleich vorwegzunehmen: Die bereitwillige Auskunft lautete "Schottlands Zukunft". Womit wir – frei nach Goethes Faust – so klug waren als wie zuvor.