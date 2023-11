Safari mit gutem Gewissen

Ein Safari-Guide in der traditionellen Tracht der Masai hält am Grenzstein Kenia-Tansania (Masai Mara) Ausschau.

James ist gerade 15 Jahre alt geworden, besucht eine renommierte Highschool und hat die zweitbeste Beurteilung der ganzen Schule. Sein Berufstraum: Pilot. So strebsam der junge Mann ist, so schwierig hat er es: James Mwanyika Masae stammt aus Mswaneni, einem abgelegenen Minidorf im Tsavo West Nationalpark in Kenia. Hier fehlt das Nötigste zum Leben, seit Jahren herrscht Dürre, und sein Vater ist gestorben.