Rovinj – die Stadt, die eine Insel war

Was verbindet die Perle Istriens, wie Rovinj von den Einheimischen liebevoll genannt wird, mit Gmunden am Traunsee? Neben dem alten k.u.k. Charme, der fast gleichen Einwohnerzahl (rund 14.000) vor allem eines: beide sind ein pittoreskes und sehr beliebtes Fotomotiv, weshalb es sowohl in der Traunseemetropole – mit Blick Richtung Schloss Ort – als auch auf der Hafenmeile Rovinjs einen eigens eingerichteten Foto-Spot mit überdimensionalem Rahmen gibt.