Refugium Südfrankreich

In der zweiten Oktoberwoche schwimmen die Leute immer noch im Meer – bei 21 Grad Wassertemperatur –, während im alten Hafen von Cassis die kleinen Jachten schon aus dem Wasser gehoben und winterfit gemacht werden. Nebenan, am freitäglichen Wochenmarkt, ist auch noch ganz schön was los. Alle Cafés haben noch offen und das soll so bleiben "bis in den November hinein", sagt Fahrradguide Emilien.