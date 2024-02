Lockt tausende Besucher an: Was es mit dem Sonnenwunder in Ägypten auf sich hat

Miyu ist eingenickt. An der Schulter von Takumi. Das japanische Pärchen wartet, wie Dutzende weitere Touristen, auf das Sonnenwunder. Aber es ist erst halb vier morgens vor dem Ramses-Tempel in Abu Simbel, der seit 1979 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO steht. Nur sie, die ganz vorne am Eingang ausharren, und vielleicht noch 100 bis 150 weitere werden das Sonnenwunder in Echtzeit und hautnah erleben können. Für alle Nachkommenden ist die Zeit zu kurz.