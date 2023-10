Nordirland: Eine Symbiose aus Vereinigtem Königreich und "Eire"

So friedlich muten die sanften Hügel und saftigen Weiden an, so idyllisch die Heide und ursprünglich die Wälder. Doch früher trugen hier die Clans ihre Fehden aus. Lieder von Liebe und Leid, von Riesen und Hexen, Königen und Verrätern haben ihren Ursprung in dieser wunderschönen Landschaft, und Legenden werden zum Kino im Kopf.