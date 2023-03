Mit Bus, Bahn und Ski nach Vorarlberg

Abfahrt 23.33 Uhr am Bahnhof Attnang-Puchheim. Mit dem Nachtzug geht es via Innsbruck nach Schruns in Vorarlberg. Von dort mit dem Bus, einer Seilbahn und dem spektakulären Tunnelbus hinauf zum Silvrettasee, wo das Hotel Piz Buin (2000 m) steht. Es ist diesmal der erste Selbstversuch unserer Gruppe – eine "grüne" Skitour. Zwei Teilnehmer sind sogar aus Wien mit dem Zug angereist. Zu sechst im Abteil mit Ski und Rucksäcken wird es etwas eng – doch mit Ohropax schläft man ganz gut. In