Man sollt’ nach Sylt

von Bernhard Lichtenberger

Zu viel Wind, zu viel Sonne, und in jeder Welle ein nackter Arsch", antwortete Romy Schneider ungeschönt, als sie in den frühen 1960er Jahren gefragt wurde, wie es ihr auf Sylt gefallen habe. Die Schauspielerin, damals mit ihrer Lebensliebe Alain Delon verlobt, war von Verlegerkrösus Axel Springer in sein Domizil auf dem Eiland in der Nordsee eingeladen worden. Was Romy nicht wusste: dass sich davor der FKK-Strand befand.

Poetischer urteilte gut 30 Jahre davor, als Sylt Künstler und Lebenskünstler anzog, der deutsche Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, der in seinem Tagebuch festhielt: "Das Meer. Der große, weiche Wind. Das Raubtiermäßige der Wellen. Die herrlichen Schaumteppiche."

Heute umspült die 38 Kilometer lange, an seiner engsten Stelle nur 300 Meter breite Insel der zweifelhafte Ruf, sich an die Reichen und Schönen verkauft zu haben, die ihre Millionen in Beton-Gold in Form von Zweit- und Ferienhäusern mit Reetdach anlegten und die Pferdestärken unter den Motorhauben ihrer Sportwagen lautstark wiehern lassen. Doch es lohnt sich, das alte Spiel vom Sehen und Gesehenwerden einmal auszusetzen und sich ein eigenes Bild zu machen.

In dessen Rahmen taucht eine Heide-Dünen-Landschaft auf, die ebenso betörend wie fragil ist. Die ungezähmte Brandung nagt unaufhörlich an den Sandstränden der Westküste. Dem Landraub setzt man tonnenschwere Wellenbrecher aus Beton, Reisigzäune und vor der Küste angelegte Sandbänke entgegen. Letztere entstehen, indem Sand vom Meeresboden aufgesaugt und dann aufgeschüttet wird. Ein natürlicher Verbündeter im Kampf gegen die Elemente ist der Strandhafer, dessen Halmbüschel im Wind wogen. Mit seinem kilometerlangen Wurzelgeflecht hält er die Dünen fest, die grundsätzlich nicht zu betreten sind, um das ökologische Gleichgewicht nicht zum Kippen zu bringen.

Die Südspitze bei Hörnum schrumpft dennoch um 50 Meter im Jahr. Sie rückt von einem der fünf Leuchttürme der Insel ins Blickfeld. Der 1907 eröffnete, rot-weiß gefärbte Turm beherbergte einst auch ein kleines Klassenzimmer. Das runde Bauwerk bescherte den Schülern den Vorteil, sich nicht in eine Ecke stellen zu müssen. Vor der rauen Westküste erstreckt sich ein Schutzgebiet für die gefährdeten, bis zu 1,8 Meter langen Schweinswale. Auf der anderen Seite dehnt sich das sanfte Watt aus, das durchstreift wird, wenn sich die Flut zurückzieht. Hier stößt man auf Wattwürmer, die den Sand fressen, ihn filtern und wieder ausscheiden, Krabben und Krebse oder die Herzmuschel, die es schafft, zweieinhalb Liter Wasser pro Tag zu filtern. Das UNESCO-Welterbe ist Rast- und Brutgebiet für Millionen Zugvögel, die sich zweimal im Jahr zwischen Ostafrika und Sibirien bewegen. Dazu gehört auch der Knutt, ein amselgroßer Strandläufer und gern gesehener Wintergast.

Verletzungsfrei Austern öffnen

Im Wattenmeer gedeihen an Zuchtbänken die fleischigen, geschmackvollen Sylter Miesmuscheln ebenso wie wilde Austern, die in geringem Maße sammeln darf, wer über eine Fischerlizenz verfügt. Einmal im Monat rückt Bruno Pischel mit einem Küberl aus, um Felsenaustern zu ernten. "Die erste esse ich gleich direkt im Watt", sagt der ehemalige Journalist, der für die Insel wirbt. Wie man der Delikatesse fachgerecht zu Leibe rückt, ohne sich dabei selbst zu schaden, erklärt Alexandro Pape. Mit prächtigen Exemplaren der "Sylter Royal" im Eiskübel empfängt der Zwei-Sterne-Koch im Norden der Insel an der Lister Promenade, teilt Kettenhandschuhe aus und führt vor, wo und in welchem Winkel man die Spitze des Austernmessers ansetzt, die Schale aushebelt, das Fleisch löst und das Wasser wegleert. "Schlürfen, kauen, und du schmeckst die pure Nordsee", sagt der kreative Kulinariker. In der Sylter Genussmacherei braut er in der nördlichsten Brauerei Deutschlands drei Sorten Watt-Bier, produziert Ziegenkäse, führt ein Restaurant und schafft es in Kochworkshops, selbst dem Unbedarften mit Verve und Witz beizubringen, wie man Tortellini mit friesischem Frischkäse und salzigem Dünengras mit gerösteten weißen Spargelspitzen zubereitet. Und da ihn reizt, Gedanken umzusetzen, von denen andere sagen, das gehe nicht, hat er es in vierjähriger Entwicklungszeit vollbracht, Sylter Meersalz zu gewinnen.

Eine Nische hat Mareike de Buhr für sich entdeckt. Die gelernte Köchin, die in Sternerestaurants wirkte, verschlug es vor mehr als zehn Jahren beruflich nach Sylt. Dort weckte der Duft der Sylter Rose die Erinnerungen an die Sommerurlaube, die sie als Kind auf der Nordseeinsel Amrum verbrachte, wo die Rosa rugosa ebenfalls verbreitet ist. "Der Geruch ist für mich der Inbegriff von Schönheit und Urlaub", sagt die gebürtige Berlinerin, die aus den Blüten Marmeladen, Sirup, Tee, Zucker-, Salz- und Pfeffermischungen, Kuchen im Einmachglas und Balsam-Essig herstellt und als "Sylt-Mari im Rosenglück" auf dem Wochenmarkt und unter syltiges.de feilbietet.

Ganz dem Genuss verschrieben hat sich der ebenfalls mit zwei Sternen bedachte Koch Johannes King, der hinter seinem Delikatessenladen in Keitum durch seinen vielfältigen Kräutergarten führt, in dem Gunder

mann und Taubnessel, Vogelmiere, Knoblauchranke, Sibirischer Kohl, Bronzefenchel, Römischer Ampfer, Austernkraut und vieles mehr gedeihen. Der Verfechter regionaler Esskultur, der den Kirchberg-Theninger Edelbrenner Hans Reisetbauer für einen Rosen-Gin gewinnen konnte, nimmt auch immer wieder mit zu ausgedehnten Kräutertouren in die Salzwiesen.

Ein Haus ab 20 Millionen Euro

"In Keitum war die Gesellschaft von Frauen geprägt, sie entschieden, wen sie heiraten", erklärt Buchautorin und Touristenführerin Silke von Bremen. Auch deshalb, weil hier die Familien von der Seefahrt lebten, die Männer oft monate- und jahrelang unterwegs waren und viele auch nie mehr zurückkehrten, "weil sie auf den Schiffen wie die Fliegen gestorben sind". In ihre Geschichten kann man im Sylt-Heimatmuseum eintauchen, einem Kapitänshaus aus dem Jahr 1759.

Früher wuchsen auf der Insel keine Bäume. Davon zeugen die Friesenwälle, von denen die reetbedeckten Häuser umschlossen werden. Die steinernen Zäune schützten einst "vor den vierbeinigen Schafen – und heute vor den zweibeinigen", die ihre Neugier nicht im Zaum halten.

Es könnte ja sein, den Blick auf einen geldadeligen Prominenten zu erhaschen, die auf Sylt ein Refugium erworben haben. "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch besitzt hier drei Häuser, Liedermacher Reinhard Mey ein Backsteinhaus, Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat in eine Bleibe in Kampen investiert, dem begehrtesten Immobilienflecken. Wer sich dort niederlassen möchte, ist ab 20 Millionen Euro dabei. Günstiger sitzt es sich am dortigen "Roten Kliff", das seine Färbung im Schein der untergehenden Sonne erhält. Für acht Euro darf man es sich einen ganzen Tag lang in einem Strandkorb gemütlich machen oder sich darin nach einem ausgiebigen Sandspaziergang erholen.

Vortrefflich lässt sich die Insel, die nicht nur reich an Reichen, sondern auch an natürlicher Schönheit ist, auf einer der vier zwischen 25 und 49 Kilometer langen Rad-Rundrouten erkunden. Wer sich dabei einem Elektroantrieb verweigert, um mit seiner Fitness anzugeben, wird schnell eines Besseren belehrt. Denn mit einer Aussage hatte Romy Schneider zweifellos recht: "Zu viel Wind!" Dass sich in jeder Welle ein nackter Arsch zeigt, können wir nach unserem Besuch allerdings nicht bestätigen. Info: www.sylt.de