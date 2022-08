Maltas Mischung macht’s

Es braucht im Normalfall keine zwei Stunden mit dem Flugzeug, um in einer anderen Zeit zu landen. Der EU-Inselstaat Malta, flächenmäßig nicht einmal so groß wie Wien und zwischen Sizilien und Tunesien eingebettet, ist einen Katzensprung wert. Dieser hat nicht nur mit Valletta, der mit rund 6000 Einwohnern kleinsten Hauptstadt in der Europäischen Union, zu tun.