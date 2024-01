Mallorca - eine Insel zum Schwärmen

In spätestens sechs Wochen endet ihre Winterruhe. Ausgehend vom Albufera-Park, einem Feuchtgebiet im Norden Mallorcas, schwärmen sie aus. Zuerst beginnt es auf den schmalen Asphaltwegen rund um den Sumpf zu wuseln. Dann surren sie über die Insel, vorbei an meterhohen Schilfrohren, mediterranen Obstbäumen und den historischen, typisch mallorquinischen Windmühlen. Viele zieht es in die Höhe, schließlich liegen ihnen die Berge zu Füßen.