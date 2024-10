Königreich Buthan: Mythen, Mönche, Maskentänze

Eben noch konnten die aus Kathmandu anreisenden Passagiere der Druk Air auf der linken Seite der Kabine den Mount Everest und andere Achttausender der vergletscherten Himalayakette bestaunen. Da beginnt der Pilot auch schon den Sinkflug und steuert die Maschine in ein beängstigend enges Tal. Die Tragflächen scheinen fast an den Berghängen zu kratzen, doch bevor man Zeit hat, sich so richtig zu fürchten, setzt das Flugzeug sicher auf der Piste von Paro auf: Kususangpo!