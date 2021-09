Das Garn-Theater befindet sich an einer unwirtlichen Durchgangsstraße am Fuß des Schinkel-Denkmals auf dem Berliner Kreuzberg. Durch einen ungastlich wirkenden Eingang geht es in einen tristen Hinterhof. Trotzdem lohnt ein Besuch der Bühne von Adolfo Assor. Denn Besucher erleben einen unvergesslichen Theaterabend der Extraklasse.