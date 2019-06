Jungbrunnen Sardinien

Einhundertundzwei Jahre alt ist Redenta Muntoni, die in dem kleinen Ort Tempio Pausania zwischen Olbia und Sassari im Norden Sardiniens im Haus ihrer Tochter lebt. Die Familie besitzt acht "Delphina Hotels und Resorts" in der Region, und trotzdem weiß die rüstige Seniorin das einfache Leben zu schätzen. "Ich bin jeden Tag früh aufgestanden, habe mich um meine sechs Kinder gekümmert, von den Bauern Käse geholt oder selbst gemacht. Und das meist zu Fuß", erzählt die Sardin. Neben der Familie hat auch die Kirche einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. "Wichtig ist, dass die Familie immer zusammenhält und dass man was Gutes isst", antwortet Muntoni auf die Frage, was denn das Geheimnis ihres hohen Alters sei, und ergänzt, dass bei ihr immer Produkte aus der Region, frisch zubereitet, auf den Tisch gekommen seien.

Mit 102 Jahren erzählt Redenta Muntoni lebendig aus ihrem bewegten Leben. Bild: BiEi

Die 102-Jährige befindet sich in bester bzw. zahlreicher Gesellschaft. "Es gibt rund 400 über Einhundertjährige auf der Insel", erklärt Tamara Amadu. Sardinien gehöre neben Ikaria (Griechenland), Nicoya Peninsula (Costa Rica), Okinawa (Japan) und Loma Linda in Kalifornien zu den sogenannten Blue Zones, jenen Orten, wo die Menschen besonders lange leben würden. "Wir Sarden verbringen viel Zeit in unserer wunderschönen Natur und zelebrieren vor allem auch die Gemeinschaft. Wir feiern und genießen das Leben", sagt die 43-Jährige, die seit ihrer Geburt auf der zweitgrößten Insel Italiens lebt und arbeitet.

Dass die Einheimischen auf gutes Essen und Trinken Wert legen, ist an jeder Straßenecke erlebbar – vom typischen, hauchdünnen Brot namens "Pane Carasau" über den "Mirto"-Likör bis hin zur "Fregola" , einer aus Hartweizengrieß hergestellten Pasta-Sorte, die zu kleinen Kügelchen zerrieben wird und Couscous ähnelt. Daneben gibt es noch jede Menge Käse-, Wurst- und Gemüsespezialitäten. "Und die Erdbeeren wachsen bei uns am Baum", sagt Amadu. Genau genommen sieht er eher wie ein Strauch aus.

Mit dem Auto geht es entlang der Küste die Serpentinen rauf und runter. Ziel ist das Dorf Aggius, malerisch im Herzen der Gallura, zu Füßen der Monti di Aggius gelegen. Der nur wenige Kilometer nördlich von Tempio Pausania und rund 50 Kilometer von Olbia entfernt gelegene charmante Ort in den Bergen bietet nicht nur fantastische Ausblicke. "Die ganze Stadt ist ein Freilichtmuseum mit Werken von vielen Künstlern", erzählt Paolo Carboni, der Besucher zu Fuß durch seine Heimat führt. Thematisch dreht sich in dem Bergdorf alles rund um die traditionelle Teppichwebkunst. "Auch heute werden hier noch von einheimischen Frauen per Hand Teppiche mit bunten Mustern hergestellt. Diese alte Tradition wird bei uns bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben", sagt Carboni, der früher als Feuerwehrmann gearbeitet und nach seiner Pensionierung seine "Tutt’a Pedi"-Agentur gegründet hat, um Touristen seine Heimat zu zeigen. Bunte Fußspuren weisen den Weg durch die Stadt, und zu entdecken gibt es dort viel. Von Skulpturen an Häuserwänden bis hin zu bunt bemalten Garagentoren und beeindruckenden Fotos im Großformat. Den Höhepunkt bildet die Fahrt zum "Häuschen" von Carboni, nur einige Minuten mit dem Auto entfernt, mitten im Nirgendwo.

"Woran erinnert euch dieser Stein?", fragt der Sarde, der flink über Stock und Stein spaziert und auf eine der vielen meterhohen Formationen zeigt. Und weil der Fantasie des jeweiligen Betrachters keine Grenzen gesetzt sind, fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus, von Hexe über Adler bis hin zur Schildkröte ist alles dabei. Das Häuschen hat Carboni selbst gebaut. Er stellt dort Käse, Wein und Wurst her. "Hier in der Gegend wurden in den 1960er-Jahren viele Westernfilme gedreht. Ich liebe diesen Ort", sagt der Sarde und füllt dabei die Gläser mit Wein.

Jede Menge Idylle versprüht auch der Küstenort Santa Teresa Gallura. "Seht ihr die Insel vor uns?", fragt Tamara Amadu. "Das ist Korsika." Die französische Insel ist mit der Fähre problemlos zu erreichen. Die Fahrt dauert 50 Minuten, die Schiffe sind im Sommer den ganzen Tag über unterwegs.

Wir bleiben auf der Insel, es zieht uns die Küste entlang nach Capo Testa, wo ein alter Leuchtturm direkt an den Klippen steht und das Meer davor türkis leuchtet. "Im Sommer dauert die Fahrt hierher doppelt so lange, Touristen bevölkern dann die Strände. Wer die Landschaft genießen möchte, sollte daher lieber im Juni oder September kommen. Im August ist es besonders voll, da auch sehr viele Italiener anreisen, um Urlaub auf Sardinien zu machen", sagt die Einheimische. Nichtsdestotrotz sei Capo Testa ein magischer Ort. "Leute aus der ganzen Welt kommen hierher, weil eine besondere Energie zu finden sein soll", sagt Amada, und wie auf Kommando spaziert ein tibetischer Mönch in Richtung Leuchtturm vorbei. "Ja, sogar von ganz weit weg kommen Geistliche, um ihre Spiritualität hier zu zelebrieren."

Ein tibetischer Mönch auf dem Weg zum Leuchtturm Bild: BiEi

Für alle, die nicht nur die schöne Natur im Norden Sardiniens genießen möchten, ist eine Weinverkostung im Landesinneren ein Muss. Die Strecke zum Weingut Siddùra ist zwar definitiv nichts für Leute mit nervösem Magen, aber der Weg lohnt sich. Vom Hotel dauert die Fahrt mit dem Auto rund 40 Minuten. "Wir haben vor zehn Jahren begonnen, Weinreben anzubauen, was aufgrund des Granitbodens nicht einfach war", erzählt Fabio Avventuroso. Neben dem landestypischen "Vermentino"-Weißwein reicht die Verkostungspalette vom Rosé über vier verschiedene Rote bis hin zum Dessertwein. Auch beim Wein komme es nicht nur auf das Alter, sondern vor allem auf seine inneren Werte an, so Avventuroso: "Mit unserem ,Bàcco‘ kann man jede Frau begeistern." Das Besondere sei sein fruchtiger Geschmack und die dunkelviolette Farbe.

Paolo Carboni serviert mitten in den Bergen seinen selbstgemachten Wein. Bild: BiEi

Fast zu schön, um wahr zu sein

Doch nicht nur an Land hat Sardinien einiges zu bieten, sondern vor allem auch auf dem Meer. Mit dem Boot geht es auf Erkundungstour in den La-Maddalena-Archipel (Arcipelago di La Maddalena). Die italienische Inselgruppe im Tyrrhenischen Meer vor der Nordostküste Sardiniens besteht aus etwa 62 Inseln, darunter sieben größere. Auf der Fahrt nach La Maddalena geht es vorbei an schier unecht wirkenden Felsformationen, weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer.

"Im Sommer sind die Buchten hier voller Yachten. Einzelne Abschnitte, wie zum Beispiel der ,Spiaggia Rosa‘ mit seinem pinkfarbenen Strand, mussten für Besucher sogar bereits gesperrt werden", erzählt Amadu. Bilder aus dieser Gegend gehen regelmäßig um die Welt – von Berühmtheiten, die ihren Urlaub auf Luxusyachten verbringen. "Es stimmt, dass viele bekannte und reiche Leute hier gerne ihre Zeit verbringen. Häufig wird auch behauptet, dass auf Sardinen im Sommer die höchste Promi-Yachten-Dichte der Welt herrsche", bestätigt die Sardin. Auf die Frage, wen man denn hier so treffen würde, gibt sie sich jedoch bedeckt: "Hier redet niemand viel über die Prominenten. Bei uns ist jeder Gast gerne gesehen und soll die Zeit einfach genießen können. Das wissen die Leute zu schätzen."

Die Schätze der Natur wissen die Sarden auch für verschiedenste Therapie- und Wellnessanwendungen zu nutzen. Und spätestens nach der sardinischen Gesichtsbehandlung mit dem klingenden Namen "Elixier der Jugend", mit Cannonau-Trauben, im "Thalasso & Spa Le Thermae" sieht man genauso jung aus, wie man sich nach dem Besuch und dem Dolce Vita auf Sardinien fühlt.

Hotelgruppe setzt auf Öko-Strom

Die familiengeführte Hotelgruppe „Delphina Hotels & Resorts“ hat sich mit der sogenannten Gallura im Norden der Insel eine der schönsten Gegenden Sardiniens ausgesucht. Jene besteht aus zwölf Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels, zwei Residenzen sowie 23 Ferienvillen. Informationen: www.delphinahotels.de

„Delphina Hotels & Resorts“ ist die erste und bisher einzige Hotelgruppe in Italien, die ihren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie gewinnt.

Anreise: Eurowings fliegt mehrmals pro Woche direkt von Wien nach Olbia. Das Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA liegt 50 Kilometer von Olbia entfernt.

