In der Spur von Kaiser Franz

Isa a amoi stehn bliebn oda isa wieda in an durchgfoan?" Die Frage von Elisabeth Forstnig, rüstige wie umsichtige Seniorchefin im Hotel Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim, hat durchaus seine Berechtigung. In diesem Fall lautet die Antwort: "Isa." Also: Stehen geblieben ist er, zwischendurch, kurz halt einmal. Er. Der Kaiser. Der Franz. Der Olympiasieger aus dem Jahr 1976. Der fünfmalige Gewinner des Abfahrtsweltcups. Der Sieger von 25 Weltcup-Abfahrtsrennen. Der bis heute unerreichte, beste