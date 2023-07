Im Reich der Fjorde: Eine Reise durch Norwegen

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie kommen im Auslandsurlaub in ein Ihnen angeblich unbekanntes Lokal. Sie treten ein, erblicken einen riesigen ausgestopften Eisbären vor sich und wissen schlagartig: Da war ich vor Jahren schon einmal. Nein, kein Déjà-vu, indem ich mir etwas einbildete, was gar nicht sein kann. Ich war tatsächlich schon im Brauhaus (Ølhallen) der nördlichsten Brauerei Norwegens, der Macks Ølbryggeri, in Tromsø.