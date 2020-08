Leonhard Wörndl steht zufrieden lächelnd vor dem 18. Loch, einem Par 4. Er beobachtet einen Golfer. Dessen satter Schlag trifft den winzigen, weißen Ball, und der surrt auch vielversprechend über ein kleines Tal, bis er schließlich in einem Baum landet. Das letzte Loch eines Platzes braucht eine Herausforderung. Hier, in Klöch, kommt noch dazu, dass Loch 18 gut sichtbar für die Golfgäste auf der Terrasse des 19. Lochs ist. Hier hat schon so mancher die Nerven weggeschmissen.