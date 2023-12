"Ich fahr bei jedem Winter"

Mitte Jänner ist es erstaunlich ruhig auf mehr als 2300 Metern Seehöhe. Und das, obwohl sich jedes Jahr 1000 Menschen rund um den Rüfikopf versammeln. Teilweise sind sie in eng anliegenden Rennanzüge gekleidet oder in schnittige, modische Skimontur verpackt. Vielleicht liegt die Ruhe darin, dass der viele Schnee wie ein Schalldämpfer wirkt und Gespräche schluckt. Es kann aber auch daran liegen, dass die Teilnehmer gar nicht so viel reden wollen.