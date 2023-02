Genuss statt Glanz, Glamour und Gloria

Der Kaiser ist allgegenwärtig. Das gilt für Kitzbühel noch ein bisschen mehr als für andere Orte in Österreich – vielleicht mit Ausnahme von Wien und Bad Ischl. Die Rede ist aber nicht von Franz Klammer, Abfahrtskaiser und viermaliger Sieger auf der Streif, oder seinem Namensvetter Franz Beckenbauer, dem Fußball-Kaiser, der sich in Kitzbühel ein Haus gekauft hat und in dem 8000-Einwohner-Ort jedes Jahr zum Karpfenessen lädt.