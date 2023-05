Genua, die Stadt der vielen Gesichter

Haben Sie schon einmal Focaccia in Cappuccino getunkt? Oder im selben Stoffgeschäft eingekauft wie die Päpste? In Genua gehören diese Dinge zum Alltag. Mit der Nachtzugverbindung der ÖBB ist ein schneller Sprung nach Ligurien leicht möglich: In etwa 14 Stunden geht es im Nightjet von Wien zu einem der Hauptbahnhöfe in Genua. Während die einen von den Geräuschen eines Nachtzugs sanft in den Schlaf gewiegt werden, brauchen andere Ohrstöpsel, um Ruhe zu finden.