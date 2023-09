Der erste Bissen ins Sauerteigbrot und der zarte Geschmack des eingelegten Schafkäses sind so genussvoll wie der Blick rundum traumhaft ist – in die Bergwelt des Lesachtals im äußersten Südwesten Kärntens. "Geama morendn und Wossa trinkn", sagten hier früher die Bauern am Nachmittag, wenn sie sich nach getaner Arbeit zur Jause zusammensetzten.