Fernwandern in Tirol: Wo der Adler fliegt

Es ist ein entspanntes Genießen und Nichtstun auf dem großen Vorplatz der Anhalterhütte. An langen Tischen wird getrunken und geplaudert, in Klappstühlen gedöst und getratscht; Schuhe und T-Shirts trocknen in der Sonne, Füße werden gepflegt und Kehlen befeuchtet. Es ist ein Bild und eine Zeit, die jeder Wanderer und jede Bergsteigerin liebt – das Ankommen und Erholen nach einem langen und vielleicht schweißtreibenden Aufstieg.