Essen in Venedig – Lokale auch abseits der Trampelpfade

Speisen in der Lagunenstadt

In Venedig kann man leicht "untergehen". Weil man sich im Gewühl auf den Trampelpfaden der Touristen in der Masse verliert, sich beim Ausweichen im Gewirr der Gässchen völlig verirrt oder – kulinarisch – weil der Hunger quält und das nächste Lokal bei Weitem nicht immer das beste sein muss. Im Styria Verlag ist jetzt ein passendes Gegenmittel erschienen: Wolfgang Salomons Band "Genießen in Venedig".