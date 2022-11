Ronaldo, Messi, Kimmich – sämtliche Fußballstars haben sich schon Wochen vor der Weltmeisterschaft in Italien versammelt. Weit weg von Katar. In der Provinz. In Modena. Natürlich handelt es sich nicht um ein geheimes Trainingslager. Dafür würde die schmucklose Fabrikhalle auch nicht taugen. Kein Rasen, weit und breit kein Tor. Aber Torhüter, Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger auf Weltklasse-Niveau und im Überfluss.