Durch die Schweiz mit der Bahn: Wenn schon der Weg zum Ziel traumhaft ist

Mit dem Golden-Pass-Express durch die Weinterrassen der Region Lavaux nach Montreux am Lac Léman (Genfer See)

Erst mal das Gepäck loswerden, das geht am Flughafen in Bern oder in Bahnhöfen. Der Gepäckservice der Schweizer Bundesbahnen bringt die Koffer in alle gebuchten Hotelzimmer entlang der individuellen Reiseroute, wenn sie jeweils pünktlich vor neun Uhr an der Rezeption abgegeben werden, beschildert mit der nächsten Destination. Unbeschwert kann so die Reise beginnen – auch wenn öfteres Umsteigen die Tour spannend macht, wie bei der Pilatus-Runde.