Düsseldorf: Hier beginnt Österreichs Fußball-Abenteuer

Lang ist es her, seit ich zuletzt an der Rheinuferpromenade flanierte, "ob de Trepp" vor dem Schlossturm die Sonne genoss und in der Altstadt ein Schumacher-Altbier trank. Düsseldorf am Rhein, die "kleine Schwester" des großen Köln, sei hierzulande kaum bekannt, sagte man mir. Also, aufgemerkt: Ein feiner Austragungsort wurde dem Austria-Team für das Spiel gegen Frankreich zugelost. Wenn der Fußball der Messe-, Mode- und Medienstadt auch in der 2.