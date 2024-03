Dresden: Auf den Spuren von Erich Kästner

Erich Kästner ist nicht nur wegen seiner Gedichte und Geschichten wie "Emil und die Detektive" bekannt, sondern er arbeitete auch als Theaterkritiker im Feuilleton der Neuen Leipziger Zeitung. An der Universität Leipzig studierte er Geschichte, Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaften. Geboren wurde der deutsche Schriftsteller, der später Weltruhm erlangte, aber am 23. Februar 1899 in Dresden. Zu Ehren seines 125.