Diese Kreuzfahrtschiffe stechen 2024 erstmals in See

Das Größte: 365 Meter lang, 20 Decks, Platz für 10.000 Menschen, davon 7600 Gäste bei voller Auslastung. Ende Jänner lief das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Icon of the Seas", von Miami zu seiner ersten Kreuzfahrt aus. Ob seiner sieben Pools, des Wasserfalls und der Eislaufbahn bewirbt es die US-Reederei Royal Caribbean International als "größten Wasserpark auf See". Das in Turku (Finnland) gefertigte Schiff wird mit schadstoffärmerem Flüssigerdgas (LNG) betrieben.