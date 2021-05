Es gibt ein Wort, das mit C beginnt und uns das vergangene Jahr ziemlich vergrault hat – und man C… nicht mehr hören will. Unbeschwerte Urlaube? Was war das noch einmal? Um sich Schwierigkeiten zu ersparen, blieb man lieber zu Hause, gönnte sich ein Gläschen Wein – idealerweise vom Winzer des Vertrauens – und sehnte sich nach einer Zeit der Leichtigkeit.