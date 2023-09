Die neuen Siedler am See

Die neuen Siedler, die dem Steppensee im Osten Österreichs ihren Namen gaben, sind bereits seit mehr als 280 Jahren hier. Bauernsöhne aus Franken und Bayern bauten sich ab 1740 rund um den See eine Existenz auf – auch, weil daheim nur der Älteste erbte. Königin Maria Theresia hingegen gewährte steuerfreie Jahre, damit das Land bewirtschaftet und bevölkert wird. Einer davon war der Vorfahre von Winzer Pepi Umathum in Frauenkirchen, dessen Name "Um den Dom" bedeutet.