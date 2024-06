Die 10 Spielstädte der EURO 2024: Fußballfeste und andere Partys

Die Fußball-EM 2024, das sportliche Großereignis dieses Jahres in Deutschland, weckt Erinnerungen an das "Sommermärchen" während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Und die jüngsten Erfolge der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schüren die Hoffnung, dass sich die Freudenfeste 18 Jahre später wiederholen mögen – ein Sommermärchen 2.0 also. In den zehn Spielorten, in denen vom 14. Juni bis zum 14.