Der Welt abgewandt im Kaukasus

Die in düsteren Tönen gehaltene Skyline von Ushguli. Seine Schiefertürme zählen zum Weltkulturerbe. Sechs Monate im Jahr ist das Kaukasus-Dorf von der Außenwelt abgeschottet.

Es ist Ende Juli, und der Kuckuck ruft. Auch sonst könnten einem die Zeiten durcheinandergeraten in diesem nördlichen Teil Georgiens. Wir befinden uns auf dem Viertagestrek von Mestia, dem Hauptort der georgischen Provinz Swanetien, nach Ushguli, dem 2200 Meter hoch gelegenen Bergdorf, das auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Als wir am vierten Tag müde in die Zielgerade unserer 60 Kilometer langen Wanderung einbiegen und vor uns Ushguli erblicken, bleiben wir, den Mund offen,