Der Reiz des Weitwanderns

Jede Wanderung beginnt mit dem guten Vorsatz und der sorgfältigen Planung. "Das ist der Schlüssel zum Erfolg", sagt die Welser Wanderführerin Claudia Schallauer (40), die über die Sehnsucht Weitwandern ein Buch geschrieben und selbst mehr als 45.000 Höhenmeter zurückgelegt hat. Beim Weitwandern kommt es vor allem darauf an, was man mit sich herumschleppt – und was nicht.