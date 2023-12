Den Winter im Warmen rocken

Barfuß am Strand schlendern – und das im Dezember: Dafür muss man Europa nicht verlassen. Wer daheim bei Eis und Schnee in Winterstiefeln und Daunenjacke startet, braucht rund fünf Flugstunden später in Teneriffa Sandalen und Sommerkleid. Schnell beträgt der Temperaturunterschied 30 Grad und auch durchschnittlich 5,5 Sonnenstunden pro Tag sogar im Winter erhellen das Gemüt.