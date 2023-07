Das Verhängnis der Schönheit

Ich bin über beide Ohren in Spanien verliebt und deshalb oft ein bisschen blind." Das sagt die Oberösterreicherin Maria Mohrwind, die es seit 27 Jahren immer wieder an die Costa Blanca zieht. Sie ist aber keine Urlauberin, sondern ein Resident, also jemand, der Südspanien über Monate als Wohnsitz hat, wenn es bei uns kalt und unwirtlich ist. Sicher, schön ist es auch in ihrer Heimat, in Reindlmühl unweit des Traunsees, doch hier am Mittelmeer scheint 300 Tage im Jahr die Sonne.