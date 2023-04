Das Tannheimer Tal: Die unbekannte Seite Tirols

Wenn man vom Salzkammergut ins Tiroler Außerfern will, führt der schnellste Weg über Deutschland. Aber nicht, wie sonst auf dem Weg nach Tirol üblich, über das große oder kleine deutsche Eck, sondern vorbei an Tegernsee, Bad Tölz, Ammergebirge bis nach Garmisch-Partenkirchen und wieder zurück nach Österreich. Schon die Anreise nach Lermoos ist ein Erlebnis. Wenn dann kurz vor dem Ziel noch ein Fuchs mit in der Dunkelheit leuchtenden Augen die Straße kreuzt – ein gutes Omen.