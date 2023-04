Danzig - die polnische Hansestadt

Das 16. und 17. Jahrhundert gelten als das „goldene Zeitalter“ von Gdansk. Damals wurde Danzig zu einer der reichsten Städte in Mitteleuropa. In dieser Zeit entstanden viele der Prunkbauten.

Morgens in den Zug einsteigen und direkt an die polnische Ostseeküste fahren. Das geht. Der Eurocity 106 "Sobieski" verbindet Wien und Danzig. Die alte Metropole an der Ostsee ist ein Geheimtipp für eine Entdeckungsreise abseits ausgetretener Pfade. Aber sich dafür zweimal einen ganzen Tag lang in den Zug setzen? Wir sagen: Unbedingt! Denn anders als Autofahren oder Fliegen ist die Bahnfahrt bereits Teil des Urlaubs.