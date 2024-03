Claudia Schallauer zum Weitwandern: "Es ist die Reduktion auf das Wesentliche"

Was macht für Sie die Faszination des Weitwanderns aus? Die Entschleunigung und das Wiederfinden des eigenen Rhythmus. Es ist die Reduktion aufs Wesentliche. Und der größere Erholungs-(Mehr-)Wert gegenüber Tagestouren. Was muss man bei längeren Wanderungen beachten? Ich werde oft gefragt, ob man sich gut vorbereiten muss. Lange zu gehen, können viele Personen gut – etwa Hundebesitzer. Was für die meisten ungewohnt ist, ist das schwere Gewicht auf den Schultern, wenn man sich entschließt,