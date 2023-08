Chicago, die ewige Zweite

"Was unmöglich in Europa, ist möglich in Amerika; was unmöglich in Amerika, das erst ist unmöglich!" Ferdinand Kürnberger: "Der Amerikamüde", Roman, 1855 Wir wohnen in keinem Wolkenkratzer, sondern in einem Hochhaus", sagt Andrea. Der Wohnturm habe ja nur 50 Stockwerke. Anders sei es bei den Nachbargebäuden Richtung Millennium Park, dem Two Prudential oder dem Aon Center, die mehr als 100 Geschoße haben. Und der Ausblick Richtung Osten, zum Ufer des Lake Michigan hin, wird von zwei neueren