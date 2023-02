Cabo Verde: Das Grüne Kap liegt anderswo

Nicolin strahlt übers ganze Gesicht: "Welcome to my island", willkommen auf meiner Insel, begrüßt er das abenteuerlustige Grüppchen aus "Austria", das eben im Hafen Porto Novo auf der Insel Santo Antão gelandet ist. Geliefert vom Fährschiff Chiquinho, das die Besucher mit gut elf Knoten in einer knappen Stunde von Mindelo, dem Hauptort der kleineren Schwester São Vicente, zur nördlichsten der neun bewohnten Kapverdischen Inseln gebracht hat.