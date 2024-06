Berlin im EURO-Fieber: Ausgehtipps abseits der Fanzonen

Wenn in knapp zwei Wochen die heimische Elf bei ihrem zweiten Spiel bei dieser EURO ins Berliner Olympiastadion einläuft, wird Julia Leitner wohl 14 Kilometer entfernt in Neukölln in der Friedelstraße sein – Süßes kreierend. Denn das ist ihr Beruf. Die 32-jährige Mühlviertlerin arbeitet im weltweit einzigen 2-Sterne-Dessert-Restaurant, ist Küchenchefin bei Spitzenpatissier René Frank.