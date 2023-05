Bali, die Insel der vielen Namen

Warum in die Ferne schweifen? Ganz klar, wegen Bali. Die Insel gehört zu Recht zu den schönsten Zielen in Indonesien. "Wir wissen, wir leben im Paradies. Deshalb sind wir den Göttern auch jeden Tag dankbar", sagt Garmada. Er ist Guide bei Go Vacation Indonesia und begleitet unsere Reise auf der vielseitigen Ferieninsel. Bekleidet ist Garmada (Balinesen haben keine Familiennamen) täglich mit einem traditionellen Sarong – einem Wickelrock.