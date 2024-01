Unterwegs in Tromsö: Auf der Suche nach dem Polarlicht

In der dunklen Jahreszeit von Ende September bis Ende März herrschen in Nordnorwegen die besten Voraussetzungen, um Nordlichter zu sehen.

Der Himmel ist fast wolkenlos in der arktischen Nacht. Plötzlich ziehen grün flackernde Schleier über den Horizont, schwirren in bizarren Formationen übers Firmament. Ein unglaubliches Farbspiel beginnt, verzaubert den Himmel – mal kurz in Schlangenlinien tanzend, dann wieder als leuchtender Nebel. Polarlichter – einfach unwirklich schön. Sie lassen Kälte und Dunkelheit im winterlichen Tromsö vergessen.