Auf der Seiser Alm

Der Schlern (italienisch Sciliar) ist das Wahrzeichen Südtirols. Obwohl der Berg in den Südtiroler Dolomiten "nur" 2563 Meter misst, steht der stockartige Westpfeiler aufgrund seiner charakteristischen Form symbolisch für das Land, das bis nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich gehörte. Ein bisschen erinnert er als Block am ehesten an den Traunstein – genauso massiv steht er plötzlich einfach da.