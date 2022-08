1| Auf den Spuren eines Gendarmen durch die Kellergassen

24 Jahre ist es her, da hat Alfred Komarek mit dem Kriminalroman "Polt muss weinen" die literarische Figur Simon Polt in die Weinviertler Welt gesetzt. Dieser Gendarm verkörpert eine durstige Seele mit Gerechtigkeitssinn, deren Steyrer Waffenrad das Tempo einer Gegend spiegelt, in der die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen scheint.

Für den Schriftsteller ist es eine Region, die dem schönen Müßiggang dient. Er muss es wissen. Vor gut vier Jahrzehnten hat er sich mit seinem 2CV dorthin verirrt und Gefallen an einem Presshaus mit Keller in Obritz gefunden. Auf das baufällige Sacherl hatte auch der Nachbar ein Auge geworfen, aber er wollte 100 Schilling weniger als Komarek bezahlen, der daraufhin den Zuschlag erhielt. "Der Toni hat dann am Anfang kein Wort mit dem Komarek geredet", sagt der Weinbauer, Kellergassenführer und Polt-Begleiter Josef Reisinger.

Der Toni und der Komarek

Aber wie es halt so passiert in den Weinviertler Kellergassen, sind der Toni und der Komarek bei einem Glas Wein dann doch ins Reden gekommen, "und der Toni hat ihm die Geschichten erzählt, was in den Kellern so passiert ist. Der Komarek, der ein guter Zuhörer ist, hat das dann verarbeitet", sagt Reisinger. Der labyrinthische Keller seines Weinguts, das 22 Hektar bewirtschaftet, diente auch als Drehort, und der Reisinger selbst hatte zwei Mal einen Auftritt in Polt-Verfilmungen: "Im fünften Teil musste ich als Mopedfahrer mit einer schwarzen Stangl-Puch den Polt auf seinem Fahrrad überholen. Im sechsten Teil hat er dann mich überholt – mit einem E-Bike."

Josef Reisinger

Anfangs haben die Pulkautaler mit dem Kolorit, in das der Autor seinen Helden gesetzt hat, gefremdelt. "Manche beschwerten sich, wir würden als Säufer hingestellt", erinnert sich Reisinger. Früher hätten die Männer ihre Sonntagnachmittage eben gerne in den Kellern verbracht, politisiert, Karten gespielt. "Wie sie dann in Pension gegangen sind, hatten sie auf einmal jeden Tag Sonntag." Und halt auch einen Durst. Wenn Reisinger in seinen Keller führt, schenkt er ein Sechzehntel in einem Polt-Glas aus – und liest einen Komarek-Text über das Trinken vor.

In Alberndorf treffen wir einen weiteren Polt-affinen Pulkautaler. Josef Seidl heißt er, aber der Wein ist ihm näher als das Bier. In gut zwei Stunden kutschiert er mit seinem Steyr-Traktor 185A, Baujahr 1962, Gäste durch die Kellergassen, in denen Komareks Gendarm in der Gestalt des Schauspielers Erwin Steinhauer umging. Wir tuckern durch die Große Trift von Haugsdorf mit ihren weiß getünchten Presshäusern hinauf zum Hutberg, rattern durch die weitläufige Kellergasse von Hadres, passieren jene von Jetzelsdorf und lassen uns von unserem Chauffeur erklären, dass die von Alberndorf die schönste sei – ob das damit zu hat, dass sich dort auch das Weingut "Seidl am Dach" befindet, das der Schwiegersohn des Kellergassen- und Polt-Begleiters führt?

Josef Seidl

In seinem Weingarten am Blickenberg kredenzt Josef Seidl den Gästen eine Käswurstsemmel mit Gurkerl, "weil die isst der Polt auch gern". Unterwegs stößt man auf Keller-Wohlfühlplätze, die zur Do-it-yourself-Weinverkostung einladen, und auf Radler-Rasten, wie die auf einem Plateau gelegene Siestahittn mit Jausen- und Getränke-Selbstbedienung sowie feiner Aussicht auf die Rebstöcke.

Obwohl es bekümmert, dass in den Kellern kaum noch Wein produziert und gelagert wird und einige leerstehende Presshäuser zu verfallen drohen, hat Josef Seidl den Humor nicht verloren. Sein Witz, den er mit auf den Weg gibt, erzählt von einem betagten Weinbauer-Ehepaar: "Er sagt zu ihr: ‚Wir g’hörn alle beide unter d’Erd. Du am Friedhof, i in den Keller‘."

2| Was hat eine Galeere in einer Burgruine zu suchen?



Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti. Der Ruf des fliegenden Turmfalken könnte als Soundtrack nicht treffender sein. Der Klang umspielt die Burg Falkenstein – oder das, was auf einer Kalkklippe in 415 Meter Höhe von ihr übrig geblieben ist, nämlich eine Ruine. Die vermutlich um 1050 errichtete Burg wurde später zur Grenzbefestigung ausgebaut. 1571 wird das kaiserliche Lehen von Hans Freiherr von Trautson gekauft. Sein Sohn macht eine ausladende Schauburg daraus, ehe er sich in einem Renaissanceschloss im nahen Poysbrunn prunkvoller repräsentiert sieht.

Im Dreißigjährigen Krieg wird die Region, aber nicht die Burg von den schwedischen Besatzern verwüstet. Ende des 17. Jahrhunderts beginnt der Verfall: Trautson-Nachfahren nutzen die Burg wie einen Steinbruch, entnehmen Baumaterial. 1860 wird das Tor zugemauert, die Burg fällt in einen Dornröschenschlaf, der den Zahn der Zeit nagen und die Vegetation wuchern lässt. Wachgeküsst wurde die Ruine vom Poysdorfer Autohändler, Erfinder und Hobby-Archäologen Friedrich Parisch, der die Interessen des privaten Besitzers und der Gemeinde zusammenführte, was in die Öffnung und Erhaltung von Falkenstein mündete.

Falkenstein lohnt einen Radtour-Abstecher. Bild: POV/Robert Herbst, beli (4)

„Was macht eine hölzerne Galeere hier?“, fragt sich der Besucher, nachdem er durch das Tor den ersten Burghof betritt. Das Rätsel löst sich später im 2011 eingerichteten „Täufergwölb“. Anfang des 16. Jahrhunderts siedelte sich eine Gruppe der vertriebenen Täuferbewegung der Hutterer in Steinebrunn im Weinviertel an, die von den etablierten Kirchen als Ketzer angesehen wurden. 1839 wurden sie in der Burg eingekerkert, um die Männer dann nach Triest zu bringen, wo sie sich als Rudersklaven auf Galeeren in die Riemen legen mussten. Das verschüttete Verlies wurde in der Silvesternacht 1990 entdeckt, die Friedrich Parisch mit Familie in der Ruine feierte. Sein Schwiegersohn zwängte sich durch ein Loch, aus dem warme Luft strömte. Der Felsenkeller entpuppte sich als natürliche Höhle aus der Jurazeit, in der Versteinerungen und Haifischzähne gefunden wurden.

Wer von Maria Ruckenstuhl durch die Burgruine geführt wird, erhält auch die schönsten Aussichtspunkte zugewiesen: „Im Norden sieht man in Südmähren Dolní Vestonice, wo Mammutzähne und ein altsteinzeitliches Lager gefunden wurden, und Mikulov mit dem Schloss und der weißen Kirche am Heiligen Berg. Nach Osten blickt man in die Slowakei zu den Kleinen Karpaten, zum Galgenberg und zur Falkensteiner Kellergasse.“ Letztere wird auch „Oagossn“ genannt, weil in ihr nicht nur Wein gelagert, sondern auch Eiermärkte abgehalten wurden.

Burgruine Falkenstein: 1. April bis 31. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr (bei Schlechtwetter geschlossen), einstündige Führungen sonn- und feiertags um 15 Uhr (ab 8 Personen), jederzeit auch gegen Voranmeldung; spezielle Erlebnisführungen für Kinder; Eintritt: 4 Euro (Erwachsene), 3 Euro Schüler und Studenten; mit Führung 7 bzw. 5 Euro;

1. April bis 31. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr (bei Schlechtwetter geschlossen), einstündige Führungen sonn- und feiertags um 15 Uhr (ab 8 Personen), jederzeit auch gegen Voranmeldung; spezielle Erlebnisführungen für Kinder; Eintritt: 4 Euro (Erwachsene), 3 Euro Schüler und Studenten; mit Führung 7 bzw. 5 Euro; burgruine-falkenstein.at

3| Eine Schau-Welt für Wein und Trauben



Das Vino Versum in Poysdorf öffnet das Tor in die „Wein+Trauben-Welt“. In der Traubenhalle offenbart sich, was die beiden Knaben mit der riesigen Weintraube im Wappen der Stadt bedeuten. Sie stellen die Figuren Josua und Kaleb dar, die Moses als Kundschafter ausschickte und die mit der übergroßen Traube aus dem gelobten Land Kanaan zurückkehrten. Verliehen wurde das Zeichen 1582 durch Kaiser Rudolf II., dem das durch die Versilberung von Wein zu Wohlstand gekommene Poysdorf Geld geborgt hatte.

Unterirdisch gelangt man ins Bürgerspital, das sich der spannenden Geschichte des Weinbauortes widmet, der mit Hermannschachern die älteste urkundlich erwähnte Weinriede Österreichs besitzt (1338). Das Freigelände ist mit einer Sortenkunde und allerlei Weinpressen bestückt.

Im Traktortempo geht es sonntags, ab 16 Uhr, auf dem Feuerwehranhänger durch die Kellergassen in Poysdorf, darunter der steile, aus einem Fuhrwerk-Hohlweg entstandene Radyweg, über dessen etwa 200 Jahre alten Kellern Robinien wuchern.

Vino Versum: Poysdorf, bis Ende Oktober, täglich 10-18 Uhr

4| Familien-Bräu dank Durststrecke

In einem Viertel, dem der Wein den Namen gab, muss keiner fürchten, dass Hopfen und Malz verloren sind. Das ist Ladislaus Posthumus zu verdanken, der als Herzog von Österreich und König von Böhmen und Ungarn im Jahr 1454 Laa an der Thaya das Braurecht verlieh, um der Stadt auf die Beine zu helfen.

Vier Jahrhunderte später war eine wirtschaftliche Durststrecke nur durch einen Verkauf von Braurecht und Brauerei seitens des Bürgermeisters abzuwenden. Als ein Käufer absprang, sah sich das Stadtoberhaupt 1848 gezwungen, selbst zu kaufen. Seither ist die Familie Kühtreiber – aktuell in siebter Generation – im Hubertus Bräu am Ruder, oder besser gesagt: am Zwicklhahn.

Andreas Kühtreiber präsentiert im Bräustüberl die Produktpalette.

Durch den weitläufigen Bau, der bis auf das Sudhaus dasteht wie vor der Wende zum 20. Jahrhundert, führt montags bis samstags Andreas Kühtreiber, der 30-jährige wirtschaftliche Leiter. „Eine Eigenheit ist, dass wir noch einen Fuhrpark mit zwölf echten Bierführern haben, wie man sie von früher kennt“, erklärt er, „und wir verwenden den Hopfen nur in Doldenform und weder Pellets noch Extrakt.“ Saazer Hopfen veredelt das feine Herrnpils, das im 0,33-Liter-Gebinde den Weg in die Genießerkehle findet – denn zum Abschluss der rund einstündigen Tour verkostet man zu einer Brezn zwei Getränke aus dem Sortiment, zu dem neben Märzen und Pils u. a. ein malziges Keltenbier und ein Festbock gehören. Es darf auch zu Alkoholfreiem gegriffen werden, denn aus der Vitusquelle speist das Bräu seine Linie mit Mineralwasser und Limonaden, unter denen das Himbeer-Kracherl besonders begehrt ist.

Hubertus Bräu: Hubertusgasse 1, Laa an der Thaya, Führung für Gruppen zwischen zehn und 25 Personen, 10 Euro für Erwachsene

Hubertusgasse 1, Laa an der Thaya, Führung für Gruppen zwischen zehn und 25 Personen, 10 Euro für Erwachsene hubertus.at

5| Die Piefke, der Perser, die Schnecken

Im Garten, den Jessica Wyschka und Armin Massihi in einer Obritzer Kellergasse hegen, gedeiht Slow Food – erstens bewegen sich ihre Weinbergschnecken alles andere als schnell, zweitens wird ihnen die Zeit gewährt, um langsam zu wachsen. Drei Arten hausen im 2400 Quadratmeter großen, mit Raps, Lupinen, Mangold, Klee und Topinambur bewachsenen Gehege: die südländische und die heimische Weinbergschnecke sowie der etwas kleinere Pulkautaler Knopf, „der zarter und nussiger schmeckt“, wie die Betreiberin der Schneckenfarm sagt.

Auf die Schnecke kamen die 41-jährige Gastro- und Eventmanagerin und der 46-jährige IT-Fachmann, die beide in Wien arbeiten, über das alte Presshaus, das sie 2019 samt Acker gepachtet haben. Rundum stießen sie auf die Gehäuseträger, die in Österreich seit 1982 unter strengem Artenschutz stehen. „Die Piefke und der Perser“, so Wyschka, beobachteten die Weichtiere und ließen sich schließlich in einem Institut bei Turin in die Geheimnisse der Helizikultur, der Schneckenzucht, einweihen.

In Obritz züchten Jessica Wyschka und Armin Massihi Weinbergschnecken.

Manderl ist gleich Weiberl

Helix pomatia, so der wissenschaftliche Name, mag bedächtig kriechen, in der Vermehrung zeigt sich der Hermaphrodit, der Manderl und Weiberl zugleich ist, recht flott. Was mit 200 Schnecken begann, ergab im Spätsommer/Frühherbst bei einer Quadratmeter-Zählung, die hochgerechnet wurde, rund 250.000 Tiere.

Der Gedanke, einen Schneck zu kauen, projiziert in viele Köpfe eine Schleimspur des Grauens. Dabei war es bis in die 1980er-Jahre in der Region durchaus üblich, die Weinbergschnecke als Delikatesse auf den Speiseplan zu setzen. „Sie ist eines der ältesten Lebensmittel, 98 Prozent reines Protein“, sagt Jessica Wyschka, die aus Freiburg stammt – von wo der Weg zur Elsässer Weinbergschnecke nicht weit ist.

Geerntet wird nachts, wenn die Tiere aktiv sind. Dann kommen sie in Kisten, werden ausgehungert, wodurch sie in einen Tiefschlaf verfallen, der sie kaum spüren lässt, wenn sie ihr Weichtierleben im kochenden Wasser aushauchen. Händisch wird das Muskelfleisch aus dem Gehäuse gezogen, der Darm entfernt, und auch das letzte Stück, die Schneckenleber, als delikater Schatz gehoben. „Das ist ein ganz feines Fleisch, das nach Leber und nach dem schmeckt, was die Schnecke zuletzt gefressen hat“, sagt die Farmerin. Nichts wird verschwendet. An den Eingeweiden naschen die Nachbarhühner, aus den Häusern werden Magnete, auch Schulklassen freuen sich über das Bastelutensil.

Als Kiloware geht die Ernte an die Gastronomie, Veredeltes wird in nahen Hofläden und im Onlineshop feilgeboten, eingelegt in Veltlinerfond, in Portwein-Balsamico mit Zwiebeln, als Ragout, als Trüffel- oder Knoblauchaufstrich. Nur von Juni bis Oktober ist die Weinviertler Perle erhältlich, ein Kaviar von Schneckeneiern, um 48 Euro für 30 Gramm.

Weinviertler Weinbergschnecke: Kellergasse Kleines Waidthal, Haus 8, 2061 Obritz, Besuche nach Vereinbarung unter 0699/17094068 oder hallo@weinviertler-weinbergschnecke.at;

weinviertler-weinbergschnecke.at

Informationen