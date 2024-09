Andalusien: Vom Mittelmeer zum Atlantik

Die Flamenco-Show im Museo de la Musica war ein erstes beeindruckendes Eintauchen in die spanische Folklore. Hier in Malaga beginnt unsere Reise durch die bevölkerungsreichste spanische Region, die geprägt ist von der jahrtausendealten Geschichte und von eindrucksvollen Naturlandschaften. Malaga ist eine lebendige Stadt direkt an der Costa del Sol. Pablo Picassos Geburtsstadt hat eine wechselvolle Geschichte.