Barocke Pracht unter dem Deckenfresko der Benediktinerkirche Ensdorf in der Oberpfalz

Der Barock ist in der oberösterreichischen Kulturlandschaft allgegenwärtig, vor allem in den Klöstern. Hier wie dort ist im Kloster- und Kirchenbau der Barock auch Ausdruck der katholischen Gegenreformation und einer hierarchischen Ordnung, in der alles aufeinander verweist.