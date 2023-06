Ägypten ohne Pyramiden: Eine Reise durch fünf Oasen

Der Friedhof El-Bagarat in der Oase Kharga zeugt von der Verbreitung des Christentums in koptischer Zeit.

Scherenschnittartig heben sich die dunklen Palmen an der Uferpromenade Corniche vom blassrosa Morgenhimmel ab. Wir sind früh dran, weil wir einen weiten Weg vor uns haben: Er führt von der quirligen Hafenstadt Alexandria die ägyptische Mittelmeerküste entlang über Marsa Matruh in die Sahara. Unterwegs halten wir an "Kleopatras Bad", doch ob die schöne Pharaonin wirklich hier geplanscht hat?