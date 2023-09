So schön kann Reisen sein: Wolfgang Godai in der iranischen Wüste Lut.

Ein Flughafen ist für ihn ein Vorhof der Hölle, Klimaanlagen scheut er wie der Teufel das Weihwasser, und vorgeblich traumhafte Ziele und Hotels prägten sich albtraumhaft ein. Der 1957 in Wien geborene Journalist Wolfgang Godai, der sich beim ORF 22 Jahre um Konsumentenschutz und Bürgerrechte kümmerte, ist viel herumgekommen in der Welt – und hat für seine Abrechnung mit dem Reisen aufgezeichnet, was einem Schlimmes widerfahren kann.