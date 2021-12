Jeder soll also vor Situationen behütet werden, wo er „á(n) Másn“ benötigt. „Másn“ ist übrigens ein Lehnwort aus dem Hebräischen: Mazel (Massel), also Glück. Wobei die dialektale Aussprache variiert: „Másn“ beziehungsweise „Másl“. Das jiddische „Masel tov“ bedeutet so viel wie „Viel Glück, Glück auf“.