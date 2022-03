Ein paar Mountainbike-begeisterte Fußballer in Kleinzell hatten 1999 die Idee, in ihrer Region ein Rennen zu veranstalten: Zwei Jahre später ging der erste "Granitmarathon" fast im Regen unter, aber das Rennen wurde zum Fixpunkt im Radsportkalender, und die Granitbiker sind heute ein Verein mit 170 Mitgliedern und 50 Kindern in einer eigenen MTB-Nachwuchs-Akademie.